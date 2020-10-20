Beypazarı'nda dolmuş durakları yenileniyor - Son Dakika

Beypazarı ilçesinde altyapısı biten cadde ve sokakların dolmuş durakları yeniledi.

Beypazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün atölyelerinde yapılan dolmuş durakları Hacıkara Mahallesi'nde halkın hizmetine sunuldu.

Eskiyen çürüyen ve görüntü kirliğine neden olan diğer durakların da kısa süre içinde yenisiyle değiştirileceği belirtildi.

Mahalle Muhtarı Ahmet Bozkurt, ilçenin en büyük mahallesinin Hacıkara olduğunu söyledi.

Bozkurt, gelişen ve modernleşen mahallelerinde imara açılan alanlarda çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğünü, gördükleri noksanlıkları Belediyeye ileterek, yapılmasını sağlamaya çalıştıklarını aktardı.