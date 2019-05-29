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Beypazarı'nda dolu alarmı

29 dakika önce

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde dolu yağışı uyarısı üzerine vatandaşlarla alarma geçti.

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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde dolu yağışı uyarısı üzerine vatandaşlarla alarma geçti.

Geçtiğimiz günlerde yağan dolu yağışı nedeniyle ekili arazilerin büyük zarar gördüğü Beypazarı'nda yine dolu yağışı uyarısı yapıldı. Beypazarı'nda vatandaşlar yapılan uyarı üzerine araçlarını benzinlik, kapalı pazar yeri gibi kapalı alanlara sokarak önlem aldı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 08:23 Kaynak: İHA
Ankara, Dolu Yağışı, Beypazarı, 3. Sayfa
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