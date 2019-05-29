Beypazarı'nda dolu alarmı
29 dakika önce
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde dolu yağışı uyarısı üzerine vatandaşlarla alarma geçti.
Ankara
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 08:23 Kaynak: İHA
'nın Beypazarı
ilçesinde dolu yağışı uyarısı üzerine vatandaşlarla alarma geçti.
Geçtiğimiz günlerde yağan dolu yağışı nedeniyle ekili arazilerin büyük zarar gördüğü Beypazarı'nda yine dolu yağışı uyarısı yapıldı. Beypazarı'nda vatandaşlar yapılan uyarı üzerine araçlarını benzinlik, kapalı pazar yeri gibi kapalı alanlara sokarak önlem aldı. - ANKARA
Turistik Doğu Ekspresi ilk seferi için yarın hareket edecek
Pedofili ifadeler içeren kitabın yazarı Abdullah Şevki gözaltına alındı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, pedofili ile suçlanan kitabın yazarı için harekete geçti
6 çocuk 15 torun sahibi cinsel istismar sanığı: Bana tuzak kurdular