Son Dakika › Güncel › Beypazarı'nda duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
Beypazarı'nda duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
6 saat önce
Beypazarı ilçesinde trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:02 Kaynak: AA
Beypazarı ilçesinde trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Mehmet Elbir'in kullandığı 06 BFN 154 plakalı otomobil, Ayvaşık Mahallesi Kumsüren mevkisinde, kontrolden çıkarak beton duvara çarptı.
Kazada yaralanan sürücü Elbir, 112 Acil Servis ekiplerince Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika TEM'de feci kaza! Direğe çarpan otomobil iki parçaya ayrıldı, sürücü can verdi Yeni aldığı ikinci el otomobili kül olan sürücü o anları gülerek anlattı Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan vekil hakkında soruşturma başlatıldı Son Dakika: MGK'dan İdlib mesajı: Sivillere saldırılara karşı ilave tedbirler alınacak