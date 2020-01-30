Beypazarı'nda duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beypazarı'nda duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Beypazarı'nda duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

6 saat önce

Beypazarı ilçesinde trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Beypazarı'nda duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı, System.String[]

Beypazarı ilçesinde trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Mehmet Elbir'in kullandığı 06 BFN 154 plakalı otomobil, Ayvaşık Mahallesi Kumsüren mevkisinde, kontrolden çıkarak beton duvara çarptı.

Kazada yaralanan sürücü Elbir, 112 Acil Servis ekiplerince Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Beypazarı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

TEM'de feci kaza! Direğe çarpan otomobil iki parçaya ayrıldı, sürücü can verdi
Yeni aldığı ikinci el otomobili kül olan sürücü o anları gülerek anlattı Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan vekil hakkında soruşturma başlatıldı Son Dakika: MGK'dan İdlib mesajı: Sivillere saldırılara karşı ilave tedbirler alınacak

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 19:10:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Beypazarı'nda duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]