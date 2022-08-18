Beypazarı'nda çiftçilere tarımsal ilaçlama eğitimi verildi - Son Dakika
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Beypazarı'nda çiftçilere tarımsal ilaçlama eğitimi verildi

18.08.2022 15:52
Beypazarı'nda çiftçilere tarımsal ilaçlama eğitimi verildi

Beypazarı'nda düzenlenen tarımsal ilaçlama eğitimini başarıyla bitiren çiftçilere sertifikaları dağıtıldı.

Beypazarı'nda düzenlenen tarımsal ilaçlama eğitimini başarıyla bitiren çiftçilere sertifikaları dağıtıldı.

Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, sertifika dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, Başkent Üniversitesi'nin işbirliğinde düzenlenen eğitimde, çiftçilere tarımsal ilaçlama konusunda oldukça faydalı bilgiler aktarıldığını söyledi.

Ateş, Başkent Üniversitesi rektör yardımcısı Prof. Dr. Füsun İnci İyidoğan'a teşekkürlerini iletti.

Kursun ardından katılım sağlayan çiftçilere sertifikaları dağıtıldı.

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Kaynak: AA

Mustafa Ateş, Beypazarı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beypazarı'nda çiftçilere tarımsal ilaçlama eğitimi verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Beypazarı'nda çiftçilere tarımsal ilaçlama eğitimi verildi - Son Dakika
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