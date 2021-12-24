Beypazarı'nda düzensiz göçmenlerin yaşadığı 5 mahallede adres güncellemesi yapılıyor - Son Dakika

Ankara'nın Beypazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede yaşayan düzensiz göçmenlerin adres güncellemesini yapıyor.

Ekipler, ilçede sayıları 6 bini bulan düzensiz göçmenlere yönelik adres güncelleme çalışması başlattı.

Bu kapsamında göçmenlerin en fazla yaşadığı 5 mahallede çalışma yürüten ekipler, adres güncellemesinde konutlarda kaç kişi oturduğu, oturma izinlerinin nerede olduğu gibi bilgiler sorularak ilgili kişilerin kimlik kontrolünü tercüman vasıtasıyla yapılıyor.