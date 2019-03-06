Son Dakika Haberleri: Beypazarı'nda Eğitim Çalışmaları

Beypazarı'nda Eğitim Çalışmaları

12 dakika önce

Beypazarı ilçesinde 5 okul inşaatının sürdüğü bildirildi.

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Beypazarı ilçesinde 5 okul inşaatının sürdüğü bildirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün, inşaatı tamamlanan okullar bölgesindeki binasına taşındığını belirtti.

Zeminle birlikte 5 kat üzerine inşa edilen, 24 derslik ve 3 bin metrekare kullanım alanlı binanın tamamlandığını ifade eden Dursun, şunları kaydetti:

"Burada kursiyerlere dünya standartları düzeyinde eğitim öğretim verilecek. Gerek özgün gerek yaygın eğitimde toplumlara, öğrencilere ve kursiyerlere en güzel eğitimin verilmesi planı içindeyiz. Bunun için de var gücümüzle çalışıyoruz. Halen ilçemizde eğitim hamleleri kapsamında 5 okul inşaatımız sürüyor. Bu okullarımız yaz sezonunda tamamlanmış olacak ve 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde hizmete alacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 01:21 Kaynak: AA

Beypazarı, Güncel
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