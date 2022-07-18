Enerjisa Başkent Elektrik Beypazarı Operasyon Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması, planlı bakım ve iyileştirme çalışması dolayısıyla yarın 09.30 ile 17.30 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Kaynak: AA

Beypazarı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Beypazarı'nda elektrik kesintisi - Son Dakika

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