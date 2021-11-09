Beypazarı'nda elektrik kesintisi uyarısı - Son Dakika

Beypazarı ilçesindeki bazı mahallelere 10 Kasım'da 6 saat enerji verilemeyeceği bildirildi.

Enerjisa Başkent Elektrik Beypazarı Operasyon Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ilçenin Kapullu, Mahmutlar, Harmancık, Dibekören, Kırşeyhler, Kayabükü, Yalnızçam, Acısı, Köşebükü, Kargı, Gürsöğüt, Çantırlı, Tahirler, Kırbaşı, Fasıl, Yoğunpelit ve Yukarıulucak kırsal mahallelerine 12.30-18.30 saatleri arasında enerji verilmeyecek.

Bu mahallelerin yanı sıra Yukarıulucak, Hacukara mahalleleri ile Karapınar yolu üzerine, Yoğunpelit, Fasıl, Kayabükü, Tahirler mahallerine de 12.00 ile 18.00 saatleri arasında planlı bakım ve şebeke iyileştirme çalışması dolaysıyla enerji kesintisi uygulanacak.??????