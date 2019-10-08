Beypazarı'nda Emniyet'ten "sanal alem" eğitimi
2 saat önce
Beypazarı Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Büro Amirliği ekipleri, okullarda internet suçlarına karşı eğitim verdi.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 12:22 Kaynak: AA
Beypazarı Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Büro Amirliği ekipleri, okullarda internet suçlarına karşı eğitim verdi.
Öğrencilere, internetteki suç türleri ve korunma yolları hakkında öğrencilere bilgiler verildi. Eğitimlerde polisler, "Sanalda olsa suç gerçektir" vurgusu yaptı.
İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Yurtsever, uyarı görevlerini sürdüreceklerini dile getirdi.
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