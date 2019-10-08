Son Dakika Haberleri: Beypazarı'nda Emniyet'ten "sanal alem" eğitimi
Son Dakika Güncel Beypazarı'nda Emniyet'ten 'sanal alem' eğitimi

Beypazarı'nda Emniyet'ten "sanal alem" eğitimi

2 saat önce

Beypazarı Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Büro Amirliği ekipleri, okullarda internet suçlarına karşı eğitim verdi.

Beypazarı'nda Emniyet'ten

Beypazarı Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Büro Amirliği ekipleri, okullarda internet suçlarına karşı eğitim verdi.

Öğrencilere, internetteki suç türleri ve korunma yolları hakkında öğrencilere bilgiler verildi. Eğitimlerde polisler, "Sanalda olsa suç gerçektir" vurgusu yaptı.

İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Yurtsever, uyarı görevlerini sürdüreceklerini dile getirdi.

Beypazarı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 12:22 Kaynak: AA
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