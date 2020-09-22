Beypazarı'nda emniyetten asayiş ve trafik denetimi - Son Dakika

Beypazarı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde asayiş ve trafik denetimlerini sürdürüyor.
İlçe genelinde son bir aydaki denetimlerde 760 araç kontrol edildi, alkollü araç kullanan 6 sürücünün ehliyetine el konuldu, 469 araç sürücüsüne 308 bin 385 lira ecza kesildi, 65 araç trafikten men edildi, 26 motosiklet parka çekildi.
İlçe Emniyet Müdürü Hasan Ünlü, denetimleri aksatmadan sürdüreceklerini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 12:05 - Kaynak: AA
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