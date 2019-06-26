Beypazarı'nda enerji kesintisi
1 saat önce
Beypazarı ilçesinde bakım ve onarım çalışması dolayısıyla yarın elektrik kesintisi yapılacak.
Beypazarı
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:47 Kaynak: AA
ilçesinde bakım ve onarım çalışması dolayısıyla yarın elektrik kesintisi yapılacak.
Başkent Operasyon Merkezi ve Beypazarı Enerji Dağıtım Merkezinden yapılan açıklamada, Beytepe, Cumhuriyet ve İstiklal mahallelerinin bir bölümü, Bostancılar Çarşısı, Suluhan Kervansarayı, Kuyumcular ve Demirciler-Kalaycılar sokakları ile Kurtuluş Mahallesi İrfan Gümüşel Caddesi'ne 11.00-13.30 saatlerinde enerji verilemeyecek.
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