Beypazarı'nda engellilere tekerlekli sandalye - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beypazarı'nda engellilere tekerlekli sandalye - Son Dakika

Beypazarı'nda engellilere tekerlekli sandalye

6 saat önce

Beypazarı ilçesinde Havsak ve Kent Konseyi Engelliler ve Kadın Hakları Komisyonu Başkanlığı tarafından yapılan çalışma sonrasında bir engelliye daha tekerlekli sandalye hediye edildi.

Beypazarı'nda engellilere tekerlekli sandalye, System.String[]

Beypazarı ilçesinde Havsak ve Kent Konseyi Engelliler ve Kadın Hakları Komisyonu Başkanlığı tarafından yapılan çalışma sonrasında bir engelliye daha tekerlekli sandalye hediye edildi.

Hayırsever bir vatandaş tarafından bağışlanan tekerlekli sandalye ilçenin Ayvaşık Mahallesinde ikamet eden Yunus Ünlü'ye Hasvak Vakfı Başkanı Engin Öztürk'ün katılımıyla teslim edildi.

Beypazarı Kent Konseyi Engelliler ve Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Hamide Özalp, engellileri ve yardıma muhtaç olanları gözetlemeye devam edeceklerini söyledi.

Kendisine tekerlekli sandalye hediye edilen Yunus Ünlü de uzun yıllardır sağlık sorunları ile uğraştığını ve genç yaşta malulen emekli olduğunu belirtti.

Engin Öztürk, Kent Konseyi, Beypazarı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 04:08 Kaynak: AA
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