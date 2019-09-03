Son Dakika Haberleri: Beypazarı'nda engellilerin ihtiyaçları belirlendi
Son Dakika Güncel Haber

Beypazarı'nda engellilerin ihtiyaçları belirlendi

25 dakika önce

Beypazarı Belediyesi Kent Konseyi Engelliler ve Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Hamide Özalp, komisyon olarak ilçedeki engellilerin ihtiyaçlarını belirlediklerini söyledi.

Beypazarı'nda engellilerin ihtiyaçları belirlendi, System.String[]

Beypazarı Belediyesi Kent Konseyi Engelliler ve Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Hamide Özalp, komisyon olarak ilçedeki engellilerin ihtiyaçlarını belirlediklerini söyledi.

Özalp, ilçe genelinde yaptıkları çalışmalar ile engellilerin genelde ihtilaçlarının tekerlekli sandalye olduğunu belirlediklerini belirtti.

Daha önce 40'ın üzerinde engelliye, hayırseverler vasıtasıyla tekerlekli sandalye temininde bulunduklarına işaret eden Özalp, bundan sonra da çalışmaları sürdüreceklerini aktardı.

Son olarak akülü sandalyesini daha öncesi verdikleri, isminin açıklanmasını istemeyen engellinin tekerlekli sandalyesinin arızalanan aküsünü yine hayırseverler sayesinde tamir ettirdiklerini ifade eden Özalp, "Engelli aracını vermekle iş bitmiyor. Bir süre sonra araçların aküsü arızalanıyor ya da ömrünü tamamlıyor. Bu tür sorunları da gidermeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Kent Konseyi, Beypazarı, Özalp, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 03:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Netflix, Türkiye'den çekilmeyeceğini açıkladı
Bakan Albayrak: Yıl sonu hedeflerimizi yakalayacağız HDP'li yöneticilere soğuk duş: Başlarım sizin Kürdistan davanıza PISA direktörü Türk eğitim sistemini değerlendirdi: Yoksul öğrencinin şansı kısıtlı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.9.2019 15:37:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beypazarı'nda engellilerin ihtiyaçları belirlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]