Beypazarı'nda esik belediye binası iki kuruma tahsis edildi - Son Dakika

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, eski belediye binasını İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat Odasına tahsis ettiklerini belirtti.

Kaplan, Ankara İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz ve Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş ile birlikte eski belediye hizmet binasını gezdiklerini, binayı bu kurumların hizmetine sunduklarını kaydetti.

Kurumlarla uyum içerisinde çalışmaya devam ettiklerini dile getiren Kaplan, "İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat Odası Başkanlığına ferah bir çalışma alanı sağladık. Kısa süre içinde bu binaya taşınarak hizmet vermeye başlayacaklar." dedi.

Korkmaz da memnuniyetini dile getirerek, Kaplan'a teşekkür etti.