Beypazarı'nda ev karantinasındaki Kovid-19 hastaları takip altında - Son Dakika

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, Kaymakamlık bünyesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hastaların takibi için 79 ekip oluşturuldu.

Beypazarı Kaymakamı Temel Ayca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, testleri pozitif çıkan kişileri takip edebilmek amacıyla ilçe genelinde komisyonlar kurulduğunu söyledi.

Vakaları çok sıkı takip ettiklerini belirten Ayca, "Komisyon üyeleri, bölgelerine göre, köyde ise köye, şehir merkezinde ise şehir merkezinde bu kişileri evlerinde takip ediyorlar. Bunun içinde çok ciddi çalışma yapıyoruz." dedi.

Öte yandan Ayca, yılın en sıcak ayında bulunulması ve giderek nem oranının düşmesinden dolayı, belirlenen iki yerin dışında piknik ateşi yakılmasının, mangal yapılmasının yasaklandığını anlattı.

Ayca, Karagöl ile Tekke Yaylası mesire alanları dışında mangal ve ateş yakmanın yasak olduğunu, buna uymayanlara cezai yaptırım uygulanacağını sözlerine ekledi.