Beypazarı'nda ev yangını - Son Dakika

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, yangın çıkan iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Mahmutlar Mahallesi'nde, Sami Kesikbaş'a ait iki katlı evde, elektrik kontağından çıktığı kaydedilen yangında hasar oluştu.

Yangının evin ikinci katında çıktığını ve alevlerin yükseldiğini belirten mahalle muhtarı Cemalettin Bastı, "Evde kimse oturmuyordu. Ev sahipleri yazın köye geliyorlar. Yangına Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Ancak ev ahşap ve yarı kerpiç olduğu için kullanılamayacak derecede hasar gördü." dedi.