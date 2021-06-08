Beypazarı'nda evin mahzeninde bulunan dinamit lokumları polise teslim edildi - Son Dakika

Çalışır'ın emniyetteki ifadesinde, eşinin babasının uzun yıllar önce taş ocağında çalıştığı ve dinamit lokumlarının o dönemden kalmış olabileceğini söylediği öğrenildi.

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