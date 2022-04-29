Beypazarı'nda Gazipaşa Mahalle Muhtarlığı sokak iftarı düzenledi - Son Dakika

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, Gazipaşa Mahallesi Muhtarlığınca sokakta iftar verildi.

Mahalle Muhtarı Mesut Demir, programda yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgını nedeniyle 2 yıl aranın ardından aynı coşkuyla mahalle sakinlerini sokak iftarında bir araya getirdiklerini söyledi.

Sokak iftarlarına 8 yıl önce başladıklarını belirten Demir, "Çok şükür bu yıl iftarda yine el birliği ile bir araya geldik. Bize bu anlamda desteğini esirgemeyen mahalledeki hayırseverlere çok teşekkür ediyorum. Onların sayesinde, ramazan ayının güzelliklerinden olan iftar sofrasında mahalle halkıyla iftarımızı yaptık." dedi.

Demir, bu davetleri sonraki yıllarda da sürdürmek istediklerini sözlerine ekledi.

Kur'an-ı Kerim tilavetine de yer verilen iftara katılanlar, muhtarlığa ve hayırseverlere teşekkür etti.