Son Dakika Haberleri: Beypazarı'nda goji berry yetiştirildi
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Beypazarı'nda goji berry yetiştirildi

56 dakika önce

Ankara'nın Beypazarı ilçesine alternatif gelir getirici ürün yetiştirmek isteyen çiftçi, goji berry yetiştirdi.

Beypazarı'nda goji berry yetiştirildi, System.String[]
Ankara'nın Beypazarı ilçesine alternatif gelir getirici ürün yetiştirmek isteyen çiftçi, goji berry yetiştirdi.
Ürün üzerinde çalışan ve bilgi edinen İsa Kaya, ilçeye diktiği goji berry fidanlarından ilk ürünleri almaya başladı.
Kaya, yaptığı açıklamada, meyvenin sağlık açısından birçok faydasının bulunduğunu belirterek, meyvenin gelir getirici bir tür olduğunu söyledi.
Beypazarı, İsa Kaya, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 03:46 Kaynak: AA
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