Beypazarı'nda goji berry yetiştirildi
56 dakika önce
Ankara'nın Beypazarı ilçesine alternatif gelir getirici ürün yetiştirmek isteyen çiftçi, goji berry yetiştirdi.
Ankara Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 03:46 Kaynak: AA
'nın Beypazarı
ilçesine alternatif gelir getirici ürün yetiştirmek isteyen çiftçi, goji berry yetiştirdi.
Ürün üzerinde çalışan ve bilgi edinen İsa Kaya
, ilçeye diktiği goji berry fidanlarından ilk ürünleri almaya başladı.
Kaya, yaptığı açıklamada, meyvenin sağlık açısından birçok faydasının bulunduğunu belirterek, meyvenin gelir getirici bir tür olduğunu söyledi.
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