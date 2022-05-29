Beypazarı'nda görülen ayılar mahallelileri tedirgin etti - Son Dakika
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Beypazarı'nda görülen ayılar mahallelileri tedirgin etti

29.05.2022 18:53
Beypazarı'nda görülen ayılar mahallelileri tedirgin etti

Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı Dereli Mahallesi'nde yiyecek bulabilmek için yerleşim yerlerine yakın bölgelerde görülen ayılar vatandaşları tedirgin etti.

Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı Dereli Mahallesi'nde yiyecek bulabilmek için yerleşim yerlerine yakın bölgelerde görülen ayılar vatandaşları tedirgin etti.

Mahalle muhtarı Yaşar Özdemir, ayıların mahalle içine kadar inerek çöplerde yiyecek aramaya çalıştığını söyledi.

Mahalle sakinlerinin bu nedenle tedirgin olduğunu belirten Özdemir, "Konuyu ilgili makamlara ilettik. Mahalle sakinlerimiz çok tedirgin. Mahallemizde hayvancılık yapılıyor ve gündüzleri ineklerimiz bölgeye yayılıyor. Bu nedenle bir önlem alınmasını istiyoruz." dedi.

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Kaynak: AA

Yaşar Özdemir, Beypazarı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beypazarı'nda görülen ayılar mahallelileri tedirgin etti - Son Dakika


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