Son Dakika Haberleri: Beypazarı'nda Güvenli İnternet Bilgilendirme Toplantısı

Beypazarı'nda Güvenli İnternet Bilgilendirme Toplantısı

1 saat önce

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde veliler güvenli internet konusunda bilgilendirildi.

Beypazarı'nda Güvenli İnternet Bilgilendirme Toplantısı, System.String[]
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde veliler güvenli internet konusunda bilgilendirildi.

Beypazarı Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amirliği ekipleri ve Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünce Cumhuriyet İlkokulu'nda düzenlenen toplantıda, velilere güvenli internet konusunda bilgi verildi.

Okul müdürü Ramazan Genç, velileri bu seminerlerle sürekli bilgilendireceklerini söyledi.

Veliler, bilgilendirme için ekiplere teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:08 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Ankara, Beypazarı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Karlov Suikastı Davasında Ara Karar Açıklandı! Yakalama Emri Çıkarıldı Öğrencisinin Öldürdüğü Ceren Damar Şenel'in Adı Parka Verildi

TOKİ, 29 İlde 161 Arsayı Satışa Çıkardı AK Partili Eski Vekilin Tabutunu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Davutoğlu Birlikte Omuzladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 18:08:25. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beypazarı'nda Güvenli İnternet Bilgilendirme Toplantısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]