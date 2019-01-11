Beypazarı'nda Güvenli İnternet Bilgilendirme Toplantısı
1 saat önce
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde veliler güvenli internet konusunda bilgilendirildi.
Ankara
'nın Beypazarı
ilçesinde veliler güvenli internet konusunda bilgilendirildi.
Beypazarı Emniyet Müdürlüğü
Toplum Destekli Büro Amirliği ekipleri ve Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünce Cumhuriyet İlkokulu'nda düzenlenen toplantıda, velilere güvenli internet konusunda bilgi verildi.
Okul müdürü Ramazan Genç
, velileri bu seminerlerle sürekli bilgilendireceklerini söyledi.
Veliler, bilgilendirme için ekiplere teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:08 Kaynak: AA
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