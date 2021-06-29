Beypazarı'nda "Hacet Bayramı" etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Beypazarı'nda "Hacet Bayramı" etkinliği düzenlendi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde "Hacet Bayramı ve Gazi Gündüzalp'i Anma" etkinliği düzenlendi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde "Hacet Bayramı ve Gazi Gündüzalp'i Anma" etkinliği düzenlendi. Hırkatepeliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri, Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Gazi'nin dedesi Gazi Gündüzalp'in kabri ziyaret ederek, dua okudu. Dernek başkanı Gündüzalp Ünal, gazetecilere, salgın nedeniyle 2 yıldır etkinliği gerçekleştiremediklerini söyledi. Gündüzalp, "Bizler hiçbir zaman ecdadımızı unutmadık. Bizlere bu toprakları vatan olarak bırakan, geçmişten günümüze tüm şehitlere Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun." ifadesini kullandı.

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