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Beypazarı'nda hafta sonu yoğunluğu yaşandı - Son Dakika

Beypazarı'nda hafta sonu yoğunluğu yaşandı

13.02.2022 18:10
Beypazarı'nda hafta sonu yoğunluğu yaşandı

Güzel havayı fırsat bilen Ankaralılar, hafta sonu tarihi ve turistik mekanlarıyla ünlü Beypazarı'na akın etti.

Güzel havayı fırsat bilen Ankaralılar, hafta sonu tarihi ve turistik mekanlarıyla ünlü Beypazarı'na akın etti.

Ziyaretçiler, ilçenin tarihi sokaklarının tadını çıkardı. Sokakları dolaşan konuklar, alışveriş de yaptı.

Şehir merkezinden ilçeye gelen İlyas Karataş, Beypazarı'nın her zaman kendisinde ayrı bir yeri olduğunu söyledi.

İlçe sakinlerinin kendilerini çok sıcak karşıladığını ifade eden Karataş, herkesi ilçeye davet etti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beypazarı'nda hafta sonu yoğunluğu yaşandı - Son Dakika


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