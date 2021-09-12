Beypazarı'nda hafta sonunda ziyaretçi yoğunluğu yaşandı - Son Dakika

Ankara'nın tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı, hafta sonunda ziyaretçilerini ağırladı.

Beypazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Zafer Poyraz, gazetecilere yaptığı açıklamada, tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan ilçenin her mevsim turist çektiğini, ziyaretçileri rehberlik hizmeti verdiklerini belirtti.

Müdürlüğe bağlı turist rehberi Bülent Erdemli ise hafta sonunda turist yoğunluğu yaşandığını vurguladı.

İsteyen gruplara, Beypazarı'nı daha iyi tanımaları için rehberlik hizmeti verdiklerini bildiren Erdemli, şunları kaydetti:

"Beypazarı'nı elimizden geldiğince, gerek verimli tarım topraklarıyla gerek tarihiyle gerek turizmi ve doğasıyla yerli ve yabancı turistlerimize anlatıyoruz. Yabancı turistler, Beypazarı'nın tarihi İpek Yolu üzerinde bulunduğunu öğrendiklerinde çok mutlu oluyorlar. Her yıl yüz binleri ağırlayan Beypazarı'nı ziyaret edenlere rehberlik hizmeti verirken, sormak istediklerini de cevaplayarak bilgilenmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Beypazarı, Başkent'e yakınlığı ile biliniyor. Ulaşım çok rahat. İstanbul turları da Akyazı istikametinden geliyorlar. Bu hafta sonu ilçe gerçekten doldu taştı. Demirciler Sokak'ta yürümek bile imkansız hale geldi. Biz, rehberlik hizmeti verdiğimiz turlara katılanlara maske ve mesafe konusuna dikkat etmelerini istiyoruz. Kısa bir süre sonra Hıdırlık Tepesi hizmete girecek. Turları Hıdırlık'a da çıkarak. Cam terastan Beypazarı'nı izlemelerini sağlayacağız."