Beypazarı'nda havuç mesaisi - Son Dakika

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde havuç üretimini sürdürüyor.

Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 21 bin bin dekar alanda havuç üretimi yapılan ilçede yılda 126 bin ton havuç üretimi gerçekleştiğini söyledi.

Beypazarı insanının çalışkanlığı ve üretkenliği ile bilindiğini ifade eden Ateş, "Korononavirüs kapsamında alınan önlemler neticesinde çalışanlarımızı havuç yıkama ve paketleme alanlarına getirerek, kimseyi havuçsuz bırakmamaya özen gösteriyoruz. Yıkanan, paketlenen havuçları İstanbul başta olmak üzere Ankara haline gönderiyoruz." dedi.



Ateş, havuç paketleme esnasında sosyal mesafeye uyulduğunu da belirtti.

Beypazarı'nın verimli topraklara sahip olduğunu ve yılın dört mevsimi üretim yapıldığını aktaran Ateş, şöyle dedi:

"İlçemizde 612 bin 578 dekar alanda tarım yapılmaktadır. Bunun sadece 21 bin dekar alanında havuç üretimi, yapıldığını biliyoruz. Ayrıca, Türkiye'de birinci konumda bulunan 30 bin ton yeşil soğan üretimi yapılıyor. Marulda da 41 bin ton üretimimizle yine Türkiye'de birinci konumdayız. 12 bin dekar alanda ürettiğimiz 30 bin ton ıspanak ile de Türkiye'de ikinci konumdayız. Bu örnekleri daha da çoğaltabiliriz."