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Beypazarı'nda hayırsever vatandaş 4 katlı evini vakfa bağışladı - Son Dakika

Beypazarı'nda hayırsever vatandaş 4 katlı evini vakfa bağışladı

18.01.2022 16:04
Beypazarı'nda hayırsever vatandaş 4 katlı evini vakfa bağışladı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yaşayan hayırsever vatandaş, 4 katlı evini yardımlaşma vakfına bağışladı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yaşayan hayırsever vatandaş, 4 katlı evini yardımlaşma vakfına bağışladı.

İlçedeki yardımseverlerden Bülent Tulga, Hacıkara Mahallesi'ndeki kargir yapıdaki evini Beypazarı Kültür Kalkınma ve Yardımlaşma Vakfına hibe etti.

Bağışçıya teşekkür eden vakıf yetkilileri, elde edilecek gelirlerle çok sayıda öğrenciye burs imkanı sağlanacağını ve fakir ailelerin gözetileceğini belirtti.

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Beypazarı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Beypazarı'nda hayırsever vatandaş 4 katlı evini vakfa bağışladı - Son Dakika
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