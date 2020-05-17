Beypazarı'nda hayırsever vatandaşlardan 210 çocuğa bayram harçlığı - Son Dakika

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir araya gelen hayırsever vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle evlerinden çıkamayan 210 çocuğa 150'şer lira bayram harçlığı dağıttı.

"Bu Bayram Çocuklar da Gülsün Projesi"ni başlatan grubun sözcüsü Cengiz Yıldırım, yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı dolayısıyla 10 mahallede dar gelirli ailelerin çocuklarına yardımda bulunduklarını bildirdi.

Yıldırım, paraların çocuklara evlerinde teslim edildiğini aktardı.

Çocuklar ise bu çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, hayırseverlere teşekkür etti.