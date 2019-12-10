Son Dakika Haberleri: Beypazarı'nda her ay kitap okuma etkinliği ve söyleşi düzenlenecek
Son Dakika Kültür Sanat Beypazarı'nda her ay kitap okuma etkinliği ve söyleşi düzenlenecek - Son Dakika

Beypazarı'nda her ay kitap okuma etkinliği ve söyleşi düzenlenecek

6 saat önce

Beypazarı Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen "Beypazarı Eğitimde Yenilik ve Kalitenin Arttırılması Projesi" (BEYKAP) kapsamında, "Okur-Yazar Buluşmaları" çerçevesinde her ay kitap okuma ve söyleşi etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Beypazarı'nda her ay kitap okuma etkinliği ve söyleşi düzenlenecek, System.String[]

Beypazarı Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen "Beypazarı Eğitimde Yenilik ve Kalitenin Arttırılması Projesi" (BEYKAP) kapsamında, "Okur-Yazar Buluşmaları" çerçevesinde her ay kitap okuma ve söyleşi etkinlikleri gerçekleştirilecek.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, söyleşilere ya kitabın yazarı ya da söz konusu yazar ve kitap hakkında uzmanlığı olan kişiler katılacak.

İlk etkinlikte, 3 Ocak 2020 Cuma günü Ahmet Hamdi Tanpınar'ın "Saatleri Ayarlama Enstitüsü" adlı eseri ele alınacak. Söyleşinin konu başlığı ise "Saatleri Ayarlama Enstitüsü: Bürokrasinin İronisi" olacak.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Şahin'in moderatörlüğündeki etkinliğe katılmak isteyenlerin, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirmesi istendi.

Beypazarı, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 04:40 Kaynak: AA
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