Son Dakika Haberleri: Beypazarı'nda hırsızlık iddiası
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Beypazarı'nda hırsızlık iddiası

1 saat önce

Beypazarı ilçesinde bakır kazanları çaldıktan sonra yakıtı biten araçlarını terk ederek kaçtıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Beypazarı'nda hırsızlık iddiası, System.String[]

Beypazarı ilçesinde bakır kazanları çaldıktan sonra yakıtı biten araçlarını terk ederek kaçtıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Oymaağaç Mahallesi Kır bölgesindeki arazide terk edilmiş bir otomobil bulunduğu ihbarı üzerine jandarma ekibi inceleme yaptı. Yakıtı bittiği için terk ediliği anlaşılan aracın bagajında bir iş yerinden çalınmış bakır kazanlar bulundu.

Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Beypazarı, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 05:54 Kaynak: AA
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