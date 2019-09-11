Beypazarı'nda hırsızlık iddiası
1 saat önce
Beypazarı ilçesinde bakır kazanları çaldıktan sonra yakıtı biten araçlarını terk ederek kaçtıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 05:54 Kaynak: AA
Beypazarı ilçesinde bakır kazanları çaldıktan sonra yakıtı biten araçlarını terk ederek kaçtıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Oymaağaç Mahallesi Kır bölgesindeki arazide terk edilmiş bir otomobil bulunduğu ihbarı üzerine jandarma ekibi inceleme yaptı. Yakıtı bittiği için terk ediliği anlaşılan aracın bagajında bir iş yerinden çalınmış bakır kazanlar bulundu.
Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
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