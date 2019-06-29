Son Dakika Haberleri: Beypazarı'nda hububat hasadına başlandı
Son Dakika Güncel Haber

Beypazarı'nda hububat hasadına başlandı

1 saat önce

Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, ilçede hububat hasadının başladığını bildirdi.

Beypazarı'nda hububat hasadına başlandı, System.String[]
Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, ilçede hububat hasadının başladığını bildirdi.
Ateş, AA muhabirine, ilçe genelinde sağanak ve dolunun ekili alanlara oldukça zarar verdiğini söyledi.
Bu anlamda dönüm ve dekar başına verimin düşük olduğunu belirten Ateş, "Beypazarı ilçesinde sebzenin her türlüsü yetiştirilmektedir. Tarımın göz bebeği olarak bilinen ilçede hububat hasadı başladı ama verim düşük. Buna da şükürler olsun." dedi.
Çiftçilere TARSİM yaptırmalarını öneren Ateş, "Ürünlerinizi, hububadınızı mutlaka sigorta yaptırın. Sigorta yaptıranların hasarı karşılanıyor. Bazı çiftçilerimiz ÇKS'den kaynaklanan sorunlardan dolayı sigorta yaptıramıyor. İlçemiz genelinde 35 bin dekar hububat alanında hasar var. Üründe kayıp yüzde 50-65 dolayındadır. Bunun yanında hiç biçerdöverin girmediği tarlalarımız da bulunuyor. Ziraat Odası olarak çiftçilerimiz için borç erteleme çalışması başlattık." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 04:42 Kaynak: AA
Mustafa Ateş, Beypazarı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji'den Marmara Bölgesi için kritik açıklama İstanbul Valiliğinden Heybeliada'daki yangınla ilgili açıklama: Kontrol altına alındı Ekmek almaya giderken bisikletiyle duvara çarpan kız çocuğu hayatını kaybetti Kandıra'daki Miço Koyu Kadınlar Plajı'na mavi bayrak verildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.6.2019 18:08:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beypazarı'nda hububat hasadına başlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]