Beypazarı'nda iki mahallede temizlik malzemeleri dağıtımı yapıldı - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Birleşmiş Milletler iş birliğiyle Beypazarı ilçesinin iki mahallede temizlik maddeleri paketleri dağıtıldı.

Beypazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Muammer Köksal, yaptığı açıklamada, Ankara Büyükşehir Belediyesi görevlilerinin Birleşmiş Milletler gözetiminde iki mahallede kapıları çalarak kadınlara temizlik maddesi dağıttığını söyledi.

Ekibin sabah saatlerinde mahallelerine geldiğini anlatan Köksal, "Evlere içinde temizlik maddesi, diş macunu, diş fırçası gibi ürünlerden oluşan çantalar dağıtıldı. Konunun özellikle temizliğe dikkati çekmek üzere hazırlanmış bir uygulama olduğunu düşünüyoruz. Buna vesile olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş ve Birleşmiş Milletler temsilcilerine çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.