Son Dakika Haberleri: Beypazarı'nda ilaçlama çalışmaları
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Beypazarı'nda ilaçlama çalışmaları

1 saat önce

Beypazarı ilçesinde ilaçlama çalışması yapıldı.

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Beypazarı ilçesinde ilaçlama çalışması yapıldı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ilçeye gelerek, ilaçlama yaptı. Ekiplerin tüm mahallelerde ilaçlama çalışması yapacağı belirtildi.
Beytepe Mahalle Muhtarı Hasan Matracı, ilaçlama ekiplerinin kendilerini bulduğunu ve birlikte mahalleye geçerek, sokak ve caddelerde ilaçlamada bulunduklarını söyledi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkür eden Matracı, "Beypazarı'nın evladı olan iki dönem Beypazarı Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Yavaş'a ve ekibine sonsuz teşekkür ediyorum. Allah ondan razı olsun." dedi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Beypazarı, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 01:16 Kaynak: AA
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