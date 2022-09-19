Demirci, öğrencileri adresinde değil de başka yerlerde araçtan indiren, trafik kurallarını hiçe sayan sürücüler ve araçlara yönelik ciddi yaptırımlar uygulanacağını belirterek, trafik kurallarına uyulması çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Beypazarı, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Beypazarı'nda okul servis araçlarına yönelik denetim yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.