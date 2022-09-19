Beypazarı'nda okul servis araçlarına yönelik denetim yapıldı

Beypazarı'nda İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.
İlçe Emniyet Müdürü Metin Demirci, eğitim öğretim yılının başlamasıyla servislere yönelik denetimlere başlandığını ifade ederek, yapılacak kontrolde öğrenci taşıma kriterlerine uyulup uyulmadığının denetleneceğini söyledi.
Demirci, öğrencileri adresinde değil de başka yerlerde araçtan indiren, trafik kurallarını hiçe sayan sürücüler ve araçlara yönelik ciddi yaptırımlar uygulanacağını belirterek, trafik kurallarına uyulması çağrısında bulundu.
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