Beypazarı'nda ilk teravih namazında camiler doldu - Son Dakika
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Beypazarı'nda ilk teravih namazında camiler doldu

03.04.2022 12:39
Beypazarı'nda ilk teravih namazında camiler doldu

Beypazarı ilçesinde ramazanın ilk teravih namazında camiler doldu.

Beypazarı ilçesinde ramazanın ilk teravih namazında camiler doldu.

Fatih Camisi'ne teravih namazı için gelen Hasan Sarıkaya, 2 yıldır salgın nedeniyle cemaatle teravih namazı kılamadıklarını belirterek, "Çok şükür bu ramazanda camilerin dolduğunu gördük. Huşu içinde namazımızı kıldık." dedi.

Hamzalar Mahallesi Camisi'ndeki teravih namazına vatandaşların çocuklarıyla geldiği görüldü.

Din görevlisi Fahri Uzunoğlu, teravih namazının ardından çocuklarla bir araya gelerek onlara tavsiyelerde bulundu.

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Teravih Namazı, Beypazarı, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beypazarı'nda ilk teravih namazında camiler doldu - Son Dakika


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