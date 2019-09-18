Beypazarı'nda İlköğretim Haftası

Beypazarı ilçesinde İlköğretim Haftası kutlandı.

Kutlamalar, Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulmasıyla başladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun ve beraberindekiler, Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Dursun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sorunsuz olarak bir eğitim öğretim dönemine daha başladıklarını söyledi.

Sabah saatlerinden itibaren tüm okullara ziyaretlerde bulunduğunu belirten Dursun, şunları kaydetti:

"İlçemiz genelinde 9 bin 700 öğrencimiz ile 670'e yakın öğretmenimiz var. İlçe genelinde anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere 30 dolayında okulumuzda eğitim vereceğiz. Yeni eğitim öğretim döneminin hayırlı olması temennisiyle, öğretmenlerimize ve tüm öğrencilerimize başarı dileklerimi sunuyorum."

Kemal Milaslı İlkokulu bahçesinde de hafta dolayısıyla program düzenlendi.

Öğrencilerden Hira Kaşak'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından şiirler okundu.

Programa, Belediye Başkanı Yardımcısı Osman Tuncel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda veli katıldı.