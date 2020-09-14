Beypazarı'nda İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi - Son Dakika

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, İlköğretim Haftası nedeniyle tören düzenlendi.
15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanında düzenlenen törende, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Rahmi Çalışkan Atatürk Anıtına çelenk koydu.
Törende, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.
Meslektaşlarının İlköğretim Haftası'nı kutlayan Çalışkan, yeni eğitim öğretim döneminin hayırlı olmasını diledi.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 17:27 - Kaynak: AA
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