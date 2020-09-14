15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanında düzenlenen törende, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Rahmi Çalışkan Atatürk Anıtına çelenk koydu.

Son Dakika › Güncel › Beypazarı'nda İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi - Son Dakika

Eski Fenerbahçeli Cocu, Galatasaray'ın gündemindeki Kamil Jozwiak'ı transfer etmeye çok yakın

Celta Vigo Teknik Direktörü Garcia: Emre Mor için bir tane iyi söz söyleyen yoktu

Dünyanın en değerli şirketi yeniden Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Aramco oldu

Koronavirüsü unutan meraklı vatandaşlar, yıkımı film gibi izledi

İmamoğlu, AK Parti grubunun oy çokluğu ile kabul ettiği 5 dosyayı veto etti