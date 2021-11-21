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Beypazarı'nda inşa edilen yurda öğrenci kabulü başladı - Son Dakika

Beypazarı'nda inşa edilen yurda öğrenci kabulü başladı

21.11.2021 15:35

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığınca yapımı tamamlanan 4 katlı yükseköğrenim öğrenci yurdu hizmet vermeye başladı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığınca yapımı tamamlanan 4 katlı yükseköğrenim öğrenci yurdu hizmet vermeye başladı.

Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazipaşa Mahallesi Ilıman mevkisinde yer alan yurdun 175 kız ve 145 erkek olmak üzere 320 öğrenci kapasiteli olduğunu bildirdi.

Erdoğan, şu anda yurtta 109'u kız, 73'ü erkek 182 öğrencinin kaldığını ifade etti.

Yurt personelinin, biri müdür, 3'ü memur, 4'ü güvenlik görevlisi, 3'ü iklimlendirme görevlisi olmak üzere 19 kişiden oluştuğunu aktaran Erdoğan, şu bilgileri paylaştı:

"Yurdumuz henüz dolmadı ve yurtta yer var. Yurtta bulunan yemekhanede sabah kahvaltısı ve akşam yemeği olarak 2 öğün yemek veriliyor. Öğrencilere, sabah kahvaltısı için 6 lira, akşam yemeği için de 13 lira olmak üzere günlük 19 lira beslenme yardımı yapılmaktadır. Mescidi, 110 kişilik konferans salonu, kütüphaneleri, okuma odaları ve öğrencilerin kaldığı 3 kişilik odalarda ders çalışma alanı, duş, tuvalet, kişi başına dolaplar ile çok mükemmel bir şekilde öğrencilere hizmet vermeye başladı. Aylık öğrenciler 300 liraya yurtta barınabilecekler. Öte yandan devlet öğrencilere aylık olarak 570 lira beslenme yardımında bulunuyor. Devlet koruması altında bulunan ve yurtta kalan öğrencilere bu ücretlere 10 lira ilave edilerek destek sağlanıyor."

Beypazarı'nda inşa edilen yurda öğrenci kabulü başladı
Beypazarı'nda inşa edilen yurda öğrenci kabulü başladı
Beypazarı'nda inşa edilen yurda öğrenci kabulü başladı
Beypazarı'nda inşa edilen yurda öğrenci kabulü başladı
Beypazarı'nda inşa edilen yurda öğrenci kabulü başladı

Oktay Erdoğan, Beypazarı, Gazipaşa, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beypazarı'nda inşa edilen yurda öğrenci kabulü başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beypazarı'nda inşa edilen yurda öğrenci kabulü başladı - Son Dakika
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