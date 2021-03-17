Beypazarı'nda "İnsan Hakları Kurulu" oluşturulacak - Son Dakika

Açıklamada kurulun insan hak ve özgürlüklerinin kullanılmasının önündeki engellerle hak ihlallerine yol açan sosyal, siyasi, hukuki ve idari nedenleri inceleyeceği, çözümüne ilişkin önerilerde bulunacağı kaydedildi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada toplumda ve kamu görevlerinde insan hakları bilincini geliştirmek, insan haklarını korumak, ihlal iddialarını incelemek ve ayrıştırmak amacıyla İnsan Hakları Kurulu oluşturulacağı bildirildi.

Samsun'da emekli hemşireye iki kez tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan sanık beraat etti