Beypazarı'nda İyi Parti ve CHP'nin İtirazı Reddedildi
13 dakika önce
İYİ Parti ve CHP'nin, Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına itirazı kabul edilmedi.
İYİ Parti ve CHP'nin, Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına itirazı kabul edilmedi.
İYİ Parti ve CHP'nin ilçe başkanlığı görevlilerinin verdiği dilekçenin ardından İlçe Seçim Kurulu itirazı değerlendirdi.
Seçim kurulu, söz konusu partilerin ilçedeki seçim sonuçlarına itirazını reddetti.
İYİ Parti İlçe Başkanı Hüseyin Doğan ve CHP İlçe Başkanı Hasan Kostak, İl Seçim Kurulu'na bugün itiraz başvurusunda bulunacaklarını kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 02:08 Kaynak: AA
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