Beypazarı'nda izinsiz havai fişek atılması önlenecek - Son Dakika
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Beypazarı'nda izinsiz havai fişek atılması önlenecek

15.07.2022 18:24
Beypazarı'nda izinsiz havai fişek atılması önlenecek

Beypazarı Emniyet Müdürlüğü, izinsiz havai fişek atılmasının önlenmesi amacıyla çalışma başlattı.

Beypazarı Emniyet Müdürlüğü, izinsiz havai fişek atılmasının önlenmesi amacıyla çalışma başlattı.

Düğünlerde, ehliyetli olmayan kişilerin havai fişek atmasına müsaade edilmeyecek. İzin alınmadan havai fişek atılan düğünlerde ise iş yeri ile düğün sahibi hakkında işlem yapılacak.

İlçe Emniyet Müdürü Metin Demirci, tüm düğünlerin titizlikle ekipler tarafından takip edileceğini söyledi.

Düğünlerde her ne suretle olursa olsun, kurusıkı tabanca ve izinsiz havai fişek atılmasına müsaade edilmeyeceğine işaret eden Demirci, "Havai fişek atacakların ehliyetli kişiler olması gerekiyor. Her mekanda havai fişek atılacak diye bir şey yok. Usulsüz olan hiçbir şeye müsaade edilmeyecek." dedi.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Beypazarı, Demirci, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beypazarı'nda izinsiz havai fişek atılması önlenecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Beypazarı'nda izinsiz havai fişek atılması önlenecek - Son Dakika
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