Beypazarı'nda jandarma ekipleri denetim yaptı - Son Dakika

Jandarma ekipleri, yaptıkları denetimlerde özellikle traktör sürücüsü çiftçilere, tarladan anayol çıkarken, yolda seyrederken ve trafik kurallarına uymaları ikazında bulundu.

İlçe Jandarma Komutanlığının asayiş birimleri ve Trafik Tim Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgelerinde denetimlerde bulundu.

Beypazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ilçe genelindeki sorumluluk alanlarında denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor.

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