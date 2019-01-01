Son Dakika Haberleri: Beypazarı'nda Jandarma Ekiplerinden Yol Denetimi

Beypazarı'nda Jandarma Ekiplerinden Yol Denetimi

1 saat önce

Beypazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yol denetimi gerçekleştirdi.

Beypazarı'nda Jandarma Ekiplerinden Yol Denetimi, System.String[]
Beypazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yol denetimi gerçekleştirdi.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri yol denetimlerini sürdürüyor.

Jandarma ekipleri, sürücüleri emniyet kemeri takılması, aşırı hız yapılmaması ve takip mesafesinin korunması yönünde uyarıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 04:24 Kaynak: AA

Beypazarı, Jandarma, Güncel
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