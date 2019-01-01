Beypazarı'nda Jandarma Ekiplerinden Yol Denetimi
1 saat önce
Beypazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yol denetimi gerçekleştirdi.
Beypazarı
İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri yol denetimi gerçekleştirdi.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri yol denetimlerini sürdürüyor.
Jandarma ekipleri, sürücüleri emniyet kemeri takılması, aşırı hız yapılmaması ve takip mesafesinin korunması yönünde uyarıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 04:24 Kaynak: AA
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