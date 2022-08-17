Jandarma trafik timleri, eğitim ve bilinçlendirme konusuna ağırlık vererek, sürücülere römorklarının arka kısımlarında mutlaka reflektör takılı olması gerektiğine işaret etti.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve Beypazarı Ziraat Odası iş birliği ile düzenlenen toplantıya İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Komutanlığı, İlçe Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş , Beypazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Muammer Köksal ile bazı mahalle muhtarları katıldı.

Kaynak: AA

Beypazarı, Hisarcık, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Beypazarı'nda jandarmadan traktör sürücülerine reflektör uyarısı - Son Dakika

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