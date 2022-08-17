Beypazarı'nda jandarmadan traktör sürücülerine reflektör uyarısı - Son Dakika
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Beypazarı'nda jandarmadan traktör sürücülerine reflektör uyarısı

17.08.2022 16:04
Beypazarı'nda jandarmadan traktör sürücülerine reflektör uyarısı

Beypazarı'nda jandarma traktör römorklarına reflektör takılması için bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Beypazarı'nda jandarma traktör römorklarına reflektör takılması için bilgilendirme toplantısı düzenledi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve Beypazarı Ziraat Odası iş birliği ile düzenlenen toplantıya İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Komutanlığı, İlçe Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, Beypazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Muammer Köksal ile bazı mahalle muhtarları katıldı.

Jandarma trafik timleri, eğitim ve bilinçlendirme konusuna ağırlık vererek, sürücülere römorklarının arka kısımlarında mutlaka reflektör takılı olması gerektiğine işaret etti.

Karayollarında seyir halindeyken, römorkların arkasında bulunan 30x30 ebadında reflektörün çok önemli olduğu, reflektör bulunmayan traktörlerin kazaya davetiye çıkardığı anlatıldı.

İlçe Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, oda olarak uygulamayı desteklediklerini ve traktör römorklarına reflektör takılmasına öncü olacaklarını söyledi.

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Kaynak: AA

Beypazarı, Hisarcık, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beypazarı'nda jandarmadan traktör sürücülerine reflektör uyarısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beypazarı'nda jandarmadan traktör sürücülerine reflektör uyarısı - Son Dakika
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