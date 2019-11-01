Son Dakika Haberleri: Beypazarı'nda Japon kaligrafisi gösterisi
Son Dakika Güncel Beypazarı'nda Japon kaligrafisi gösterisi

Beypazarı'nda Japon kaligrafisi gösterisi

7 saat önce

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Japon kaligrafisi sanatçısı Wakako Yamaguchı, gösteri sundu.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Japon kaligrafisi sanatçısı Wakako Yamaguchı, gösteri sundu.

Japonya Büyükelçiliği ile Ankara Üniversitesi Beypazarı M.Y.O Müdürlüğü işbirliğinde, okulda etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte Japon sanatçı Wakako Yamaguchı, kaligrafi gösterisi sundu ve çay içme töreni gerçekleştirdi.

Yüksek okulun müdürü Prof. Dr. Timur Gültekin, etkinlikte yaptığı konuşmada, çay seremonisinin, dünyadaki eşsiz gösterilerden biri olduğunu söyledi.

Yamaguchı ise kaligrafi ve çay seremonisi hakkında bilgi verdi.

Etkinliği Kaymakam Temel Ayca, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Tuncel ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun da izledi.

Beypazarı'nda Japon kaligrafisi gösterisi

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 09:25 Kaynak: AA
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