Beypazarı'nda kaçak avcılara gece denetimi - Son Dakika

Beypazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği gece avlananlara yönelik denetimlerde bulundu.

Kurtkovan, Meçeler, Mikail, Batça, Köstköy, Doğanyurt, Hırkatepe, Sekli, Sarıağıl köyleri civarında gerçekleştirilen denetimlerde çok sayıda araç kontrol edildi ve sürücülerin kimlik sorgulaması yapıldı.???????

Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri, bundan böyle denetimlerin jandarma desteği ile sürdürüleceğini kaçak ve gece yapılan avcılığa müsaade edilmeyeceğini belirtti.