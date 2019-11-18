Beypazarı'nda kaçak tütün operasyonu
6 saat önce
Beypazarı'nda bazı iş yerlerinde kaçak tütün ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 02:30 Kaynak: AA
Beypazarı'nda bazı iş yerlerinde kaçak tütün ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin denetiminde 5 iş yerinde kaçak tütün bulundu.
İş yerlerinden ikisine bin 44 lira idari para cezası uygulandı.
Bazı kahvehane ve eğlence mekanları da geçici süreyle kapatıldı.
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