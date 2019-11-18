Son Dakika Haberleri: Beypazarı'nda kaçak tütün operasyonu
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Beypazarı'nda kaçak tütün operasyonu

6 saat önce

Beypazarı'nda bazı iş yerlerinde kaçak tütün ele geçirildi.

Beypazarı'nda kaçak tütün operasyonu, System.String[]

Beypazarı'nda bazı iş yerlerinde kaçak tütün ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin denetiminde 5 iş yerinde kaçak tütün bulundu.

İş yerlerinden ikisine bin 44 lira idari para cezası uygulandı.

Bazı kahvehane ve eğlence mekanları da geçici süreyle kapatıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Beypazarı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 02:30 Kaynak: AA
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