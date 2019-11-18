Beypazarı'nda kaçak tütün operasyonu

Beypazarı'nda bazı iş yerlerinde kaçak tütün ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin denetiminde 5 iş yerinde kaçak tütün bulundu.

İş yerlerinden ikisine bin 44 lira idari para cezası uygulandı.

Bazı kahvehane ve eğlence mekanları da geçici süreyle kapatıldı.