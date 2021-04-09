Beypazarı'nda KADES bilgilendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika

Beypazarı ilçesinde Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verildi.

Kaymakam Ergün Baysal başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında sunum gerçekleştirildi.

Bu anlamda eğitim faaliyetlerinin ve farkındalık faaliyetlerinin artırılmasının önemine değinen Kaymakam Baysal, projenin toplumun tüm kesimlerine yayılması gerektiğine işaret etti.

Toplantıya kurum ve kuruluşların müdürleri ile görevliler katıldı.