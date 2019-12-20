Beypazarı'nda "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" semineri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beypazarı'nda 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' semineri - Son Dakika

Beypazarı'nda "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" semineri

6 saat önce

Beypazarı İlçesinde, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" konulu seminer düzenlendi.

Beypazarı'nda

Beypazarı İlçesinde, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" konulu seminer düzenlendi.

Beypazarı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Serkan Sağlam tarafından kaymakamlık toplantı salonunda verilen seminerde, kadına yönelik şiddetle mücadelede öne çıkan sorunlar ve çözüm önerileri anlatıldı.

Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında seminerlerle halkı bilgilendirmeye devam edeceklerini dile getiren Sağlam, elektronik kelepçe konusunda da bilgiler aktardı.

Seminerin ardından Kaymakam Temel Ayca, kadına yönelik şiddetle mücadelenin önemli bir konu olduğunu kaydetti.

Seminere, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Tuncel, Cumhuriyet Savcısı Ali Sarı, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Kerem Zeki Fikret, 4. Sınıf Emniyet Müdürü Fatih Tufan, Jandarma Komutanı Üsteğmen Hami Akbaba da katıldı.

Serkan Sağlam, Beypazarı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 04:40 Kaynak: AA
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