Beypazarı'nda kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı düzenlendi - Son Dakika
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Beypazarı'nda kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı düzenlendi

23.03.2022 17:13
Beypazarı'nda kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı düzenlendi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

Kaymakamlık toplantı salonunda, Kaymakam Yusuf İnce başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Büyükbaş, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Karadede, İlçe Emniyet Müdürü Metin Demirci, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mustafa Şenarslan ile ilgili kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda, "Kadına Şiddet" konusu üzerinde durulurken, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünce Türkiye genelindeki, istatiksel bilgiler paylaşıldı.

Şiddete uğrayan kadınların 112 Acil Servis, Sosyal Destek Hattı 183 ve Kades uygulamasından faydalanabilecekleri kaydedilen toplantıda, yapılan sunumun ardından kadına yönelik şiddetle mücadelede tüm kurumların işbirliği ve koordineli çalışmada bulunması kararlaştırıldı.

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Kaymakamlık, Beypazarı, Hisarcık, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beypazarı'nda kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı düzenlendi - Son Dakika


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