Beypazarı'nda kadınların kışlık yiyecek telaşı - Son Dakika

Ankara'nın tarihi ve turistik ilçelerinden Beypazarı'nda kadınların kışlık yiyecek hazırlama telaşı başladı.

Tarhana, erişte, biber kurusu, patlıcan kurusu, bulgur, salça gibi yiyecekleri hazırlamaya başlayan ilçe sakinlerinden Hamiyet Yılmaz, yaptığı açıklamada, kışlık ürünlerin birçoğunu evlerinde yaptıklarını anlattı.

Bölgede birçok ürünün yetiştiğini dile getiren Yılmaz, "Bizler bu işlerin yapımını anamızdan ve ailemizden öğrendik. Bu yüzden kışlık hazırlık yapmazsak rahat edemeyiz. Mahallemizin kadınları ile imece usulüyle tarhanayı ovalayıp kalburdan geçirerek, bir süre daha kurumaya bırakılmasının ardından torbalarla kilere koyarız. Ramazan akşamları mutlaka iftar sofrasında tarhana çorbası bulunur." diye konuştu.